Volley, la Cucine Lube stasera può vincere la Superlega

È il momento della verità per la squadra di Blengini che ha il primo match point in casa oggi alle 18. Domenica trasferta invece sia per la CBF Balducci Macerata a Roma che per la Megabox Vallefoglia a Pinerolo. Videx e Med Store in casa

CIVITANOVA MARCHE – Il match dell’Eurosuole Forum è la prima delle due occasioni della Cucine Lube Civitanova Marche per chiudere la serie di finale e vincere il suo 6’ scudetto.

In caso di sconfitta, infatti, l’ultimo atto si giocherebbe martedì 27 aprile al PalaBarton di Perugia.

In barba alla scaramanzia con vittorie solo in trasferta finora, i cucinieri hanno dimostrato, dominando gara 3 in Umbria, di avere le carte in regola per chiudere definitivamente i conti complice anche un avversario che va decisamente a corrente alternata.

Tra i protagonisti di gara 3, l’ex Luciano De Cecco chiarisce che se «Perugia aveva mostrato i muscoli in gara 2, in gara 3 siamo stati noi a farlo. Mettere il giusto atteggiamento in campo ci dà consapevolezza ed è un’altra cosa. Per giocare queste sfide bisogna sempre avere un livello alto».

Anche sotto l’aspetto tattico Civitanova ha dimostrato di avere risorse ulteriori e ha saputo mischiare un po’ le carte rendendo credibile il gioco in pipe e di conseguenza smarcando anche i laterali.

Domenica alle 17 si gioca l’ultima giornata di regular season della serie A2 Femminile con la Megabox Vallefoglia che rende la visita a Pinerolo battuta al tiebreak mercoledì, e la CBF Balducci Marcerata che va a Roma per tentare di rovinare la festa promozione alla squadra di Cristofani. L’Acqua e Sapone ha 3 punti di vantaggio sulla Lpm Bam Mondovì che ospita Soverato ed entrambe hanno un match da recuperare. Se le piemontesi fanno bottino pieno e Roma prende almeno un punto la partita è chiusa.

Le biancoverdi di coach Bonafede hanno altre due partite da disputare: la trasferta di Mondovì di mercoledì prossimo (28 aprile) e l’impegno interno contro Marsala del 2 maggio.

La CBF Balducci di coach Paniconi domenica prossima va a Sassuolo. Le marchigiane si contendono il 3’ posto.

In serie A3 maschile la Videx Grottazzolina ospita Brugherio domenica 25 aprile nella gara 1 dei Quarti di Finale mentre la MedStore Macerata ospita l’Aurispa Lecce. Eliminata agli ottavi invece Fano.