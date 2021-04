Volley, la Cucine Lube espugna ancora Perugia

Salta ancora il fattore campo (3 su 3) con la squadra in trasferta che non solo vince ma gioca meglio. Per la Lube sabato a Civitanova prima occasione per tornare a cucirsi lo scudetto

PERUGIA– Una Lube dominante vince a Perugia con un super Leal di fronte ad una Sir che non ripete la prestazione di Civitanova. Sabato 24 aprile sarà tempo di gara 4 all’Eurosuole Forum e per la Lube sarà la prima di due occasioni per confermarsi campioni d’Italia dopo lo scudetto 2019 e quello non assegnato nel 2020.

Parte forte la Cucine Lube con le facce giuste fin dai primi punti. Leon viene fermato col muro e Civitanova vola 6-9. Perugia ottiene più da Atanasjevic che da Leon (12-15) e coach Fontana ferma il gioco. La Lube si presenta in vista del traguardo del primo set 18-22. Chiude il muro di Simon 20-25.

Gli ospiti provano a fuggire anche nel 2’ set anche perché Perugia in attacco fa fatica per il buon lavoro a muro (2-5). Leal, dopo il 100% in attacco nel 1’ set mette tre aces 3-9 e Fontana chiede tempo. C’è solo la Lube in campo 5-13 in questa fase. Il set va velocemente in archivio con la Sir che cerca di ritrovarsi. Chiude facilmente 18-25 con l’errore di Solè in attacco.

Si riparte con il vento a favore per la Lube. Rychlicki si fa sentire in attacco e al servizio ma la Sir stavolta non si fa staccare. L’ace di Juantorena regala il primo break 6-8, Simon il 7-10. Entra Ricci per Russo cercando efficacia a muro. Simon a muro firma la presenza per il 12-17 che è già una sentenza. Perugia è in rottura. L’opposto lussemburghese è implacabile anche per tante imprecisioni umbre e la Cucine Lube chiude 14-25 con Anzani e può festeggiare lo 0-3.