SuperLega, la Cucine Lube è la prima semifinalista

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova chiude la serie in due partite e vola in semifinale per la 6’ volta consecutiva nella sua storia.

Dopo il 3-0 all’Eurosuole Forum, i biancorossi si impongono in quattro set (26-28, 25-19, 17-25, 23-25) con un grande Lucarelli che chiude da top scorer (22 punti con il 69%) e con il titolo di MVP, imbeccato da un ottimo De Cecco, che manda in doppia cifra anche Zaytsev (18), Juantorena (13) e Simon (12). Sul fronte opposto, Davyskiba (21 punti con il 67%) e Dzavoronok (15) si caricano la squadra sulle spalle. Alla lunga l’assenza di Grozer ha pesato tra i monzesi che restano in corsa per il girone che assegnerà un posto nelle coppe europee ma Monza ha aperto la serata con il giro d’onore dei monzesi per mostrare ai tifosi la CEV Cup vinta solo una settimana fa in Francia.

I biancorossi torneranno in campo alle 20.30 di mercoledì 13 o giovedì 14 aprile per Gara1 di Semifinale contro la vincente del Quarto tra Trento o Piacenza. La semifinae è sulla distanza delle 5 partite e la Lube avrà in fattore campo a favore.

VERO VOLLEY MONZA: Karyagin, Calligaro, Dzavoronok 15, Orduna 3, Federici (L), Galliani, Galassi 9, Katic 7, Beretta 9, Davyskiba 21, Gaggini (L). All. Eccheli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 2, Kovar 1, Sottile ne, Marchisio ne, Jeroncic (L) ne, Balaso (L), Lucarelli 22, Zaytsev 18, Diamantini 1, Simon 12, De Cecco 3, Juantorena 13, Anzani 3, Yant 1. All. Blengini.

Arbitri: Lot e Canessa

Parziali: 26-28 (31’), 25-19 (26’), 17-25 (24’), 23-25 (32‘). Totale 1h 53’.