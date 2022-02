SuperLega, la Cucine Lube ospita Trento: sfida da tutto esaurito

Scontro tra titani all’Eurosuole Forum con biglietti già sold-out per la capienza al 50%. La squadra di Blengini tornerà in campo sabato sempre in casa. Gli ospiti vengono da 7 vittorie consecutive

CIVITANOVA – La seconda contro la terza di una classifica assolutamente provvisoria almeno per le posizioni alle spalle di Perugia, è il big match di questo mercoledì di pallavolo maschile.

La Cucine Lube Civitanova ospita la Itas Trentino per il recupero della 3ª giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega.

Si tratta della terza sfida stagionale dopo il match di andata vinto dai gialloblù alla BLM Group Arena per 3-1 contro una Lube in emergenza, e dopo la Semifinale in gara unica al Mondiale per Club in Brasile, con i marchigiani che hanno avuto la meglio dopo un lungo braccio di ferro al tie break.

I cucinieri hanno rinviato la partita del 6’ turno di ritorno per l’indisponibilità di Modena a giocare, mentre i trentini, vittoriosi a Monza per 3-1 sono in serie positiva da sette partite tra Campionato, Coppa Italia e Champions League.

Per coach Blengini allenatore Cucine Lube Civitanova, «i tre punti sono sempre importanti e ogni partita fa la propria storia quando inizia, ma ci sono sfide speciali come quelle con Trento per il valore degli avversari e il grado di difficoltà. La compattezza della classifica è una chiara indicazione. Noi abbiamo recuperato mercoledì scorso (29 gennaio ndr) Anzani, loro da domenica hanno di nuovo a disposizione Lisinac. Sarà una bella sfida con tanta qualità in campo».

Sulla panchina dei trentini c’è il coach fanese Angelo Lorenzetti.

Il match è praticamente sold-out anche per la capienza ridotta la 50% dell’impianto. Accesso all’Eurosuole Forum consentito solo ai possessori di Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2 da indossare obbligatoriamente per tutta la durata della permanenza all’interno dell’impianto.

Sabato alle 18.30 la Cucine Lube sarà impegnata ancora in casa contro la Tonno Callipo Vibo Valentia.