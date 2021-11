Volley SuperLega, la Cucine Lube Civitanova supera Verona

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova ritrova il sorriso superando Verona e festeggiando davanti ai propri tifosi. Dopo la beffa interna con Piacenza e la caduta a Trento in Regular Season, intervallate dal passo falso casalingo in Supercoppa con Monza, i biancorossi, ancora incerottati (out Zaytsev, Juantorena e Kovar), si sono rialzati contro gli scaligeri nel confronto infrasettimanale in notturna tra le mura amiche. I cucinieri hanno capitalizzato le forze a disposizione trovano un Yant da 15 punti, miglior marcatore ed Mvp del match, con Simon e Lucarelli a dargli una mano

In avvio la Cucine Lube riceve meglio e controlla la situazione con un attacco più incisivo (55% di efficacia), trainato da Garcia (8 punti con il 64% e 1 muro), chiuso 25-22. Il secondo parziale è in fotocopia con la fuga dei biancorossi, e i veneti a inseguire vanamente. Chiude Yant 25-20. Nel terzo set Verona prova a rientrare in partita, ma dopo un calo momentaneo, i marchigiani riprendono il pallino del gioco con gli 8 punti di Simon e le folate offensive di Yant e Lucarelli. Il servizio dei biancorossi scava il solco che certifica il 25-20 finale.

Nel dopogara per Yant «dovevamo vincere questa partita a tutti i costi, ci siamo preparati per farlo e alla fine ce l’abbiamo fatta. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, focalizzandoci sui prossimi impegni e sistemando la nuova formazione. Siamo pronti per il doppio appuntamento ravvicinato tra Milano e Monza».

Infatti domenica 7 novembre alle ore 15.30 c’è la sfida del 5° turno di andata contro l’Allianz Milano al Mediolanum Forum di Assago, mentre mercoledì 10 novembre alle ore 20.30 l’anticipo dell’11ª di andata contro la Vero Volley Monza all’Arena di Monza.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 5, Balaso (L), Garcia Fernandez 12, Kovar ne , Sottile, Marchisio, Juantorena ne, Lucarelli 13, Diamantini ne, Simon 14, De Cecco, Jeroncic (L) ne, Penna ne, Yant 15. All. Blengini

VERONA VOLLEY: Aguenier 7, Cortesia 6, Magalini 5, Raphael, Asparuhov 3, Mozic 14, Nikolic ne, Jensen 10, Spirito 1, Qafarena, Wounembaina, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev

Arbitri Maurizio Canessa (BA) e Marco Turtù (AP)

Parziali: 25-22 (31’), 25-20 (26’), 25-20 (27’). Totale: 1h 24’.