Pallavolo, la Cucine Lube vince anche lo scudetto Under 15

Dopo il trionfo in SuperLega, il club cuciniero, dopo aver vinto tutti i titoli regionali, detta legge in Italia anche a livello giovanile cucendosi sulla maglia lo scudetto di categoria

CIVITANOVA – Non si ferma la festa in una stagione magica in casa Cucine Lube. La conquista del titolo regionale under 15 a spese della Nova Volley Loreto ha consentito ai giovani cucinieri di accedere alle finali nazionali giocate in Molise.

In un torneo molto tirato l’Academy Volley Lube può festeggiare lo Scudetto Under 15 conquistato al PalaUnimol di Campobasso.

La formazione di Federico Belardinelli ha superato con il massimo scarto lo scoglio della Finalissima contro il Volley Montichiari (27-25, 25-19, 25-15) centrando il primo titolo nazionale della categoria. Un’impresa di spessore centrata nel faccia a faccia con l’unica formazione che era riuscita a battere i lubini (al tie break nel girone). Dopo il secondo posto nella Fase a Pool, i biancorossi non hanno sbagliato più nulla alzando il livello ed eliminando i Diavoli Rosa nei Quarti e la Anderlini in Semifinale per poi prendersi una rivincita maiuscola contro Montichiari. Terzo posto per il MaterVolley Castellana Grotte.

Il percorso della Lube:

Quarti di Finale: Cucine Lube Civitanova – Diavoli Rosa MB 3-1 (25-19, 25-19, 11-25, 25-18) Semifinale: Cucine Lube Civitanova – Scuola di Pallavolo Anderlini 3-0 (25-22, 25-20, 25-12) Finalissima: Cucine Lube Civitanova – Volley Montichiari 3-0 (27-25, 25-19, 25-15)

Formazione tricolore 2022: Zamparini Diego (K), Lanciotti Samuel, Dolcini Diego, Giannini Federico, Miscoli Marco, Sbaffo Alessandro, Leombroni Simone, Piercamilli Riccardo, Zara Nicola, Coppari Tommaso, Tolentinati Lorenzo, Cremoni Gianluca, Iurisci Matteo, Romiti Andrea, Foresi Diego. Allenatore: Federico Belardinelli

Per Giampiero Freddi, responsabile dell’Academy Volley Lube: «Questo è un anno da incorniciare che si è aperto con la conquista di tutti i titoli regionali in palio. Poi è arrivato lo splendido terzo posto nella Junior League conquistato con il team di tutti gli U19 allenati da Gianni Rosichini. La ciliegina sulla torta è proprio lo Scudetto U15 vinto oggi (ieri per chi legge ndr) dai ragazzi di Federico Belardinelli. Si lavora alacremente durante l’anno per cercare di migliorare sempre ed essere più competitivi. L’obiettivo finale è quello di costruire atleti di alto livello, tutto ciò ripaga enormemente gli sforzi della dirigenza e della società che ha potuto festeggiare lo scudetto dei grandi e ora può godersi quello dei baby talenti!».

Per Federico Belardinelli, tecnico della Cucine Lube U15: «Siamo tutti al settimo cielo! Dopo il secondo posto in un girone eliminatorio di ferro i ragazzi sono cresciuti gara dopo gara superando alcuni tra i settori giovanili più prestigiosi d’Italia fino all’apoteosi nella resa dei conti, ovvero la vittoria per 3-0 contro Montichiari, che nel girone ci aveva beffato al tie break. Anche il fatto di essere riusciti a superare la fase a pool pur senza esprimere in pieno il nostro volley è stato un buon segnale. Questi ragazzi hanno carattere da vendere e negli scontri diretti hanno giocato molto bene! Il mio proposito era entrare tra le prime quattro, ma tra il dire e il fare c’è sempre un abisso. Ci siamo superati scrivendo un altro capitolo indelebile della magnifica storia biancorossa».