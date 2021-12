Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova è già in semifinale al Mondiale per Club

GROTTAZZOLINA – La decima giornata di andata del campionato di serie A3 maschile era prevista nel turno infrasettimanale.

La Videx Grottazzolina sul campo della Da Rold Logistics Belluno vince in trasferta a Belluno per 3-1confermandosi in vetta al girone Bianco.

La Med Store Tunit in casa contro Montecchio Maggiore ha ritorvato il successo regolando Montecchio Maggiore per 3-0 soffrendo solo nel 3’ set. I ragazzi di Di Pinto restano al 3’ posto

La Vigilar Fano in trasferta sul campo della Geetit Bologna Torino trova 3 punti preziosi per la salvezza e mettendo distanza con le formazioni che inseguono.

Esordio da applausi della Cucine Lube Civitanova al Mondiale per Club e qualificazione lampo alle Semifinali. Bastano 60 minuti ai biancorossi per mettere le cose in chiaro sul campo del Ginasio Divino Braga di Betim. La difesa del titolo si apre con un’affermazione netta, per 3-0 (25-19, 25-13, 25-21), e una supremazia a tratti imbarazzante contro gli argentini dell’UPCN San Juan, che restano a quota zero nella Pool A e salutano la rassegna iridata. I cucinieri balzano così in vetta al girone con 3 punti, a +1 sui prossimi rivali del Funvic.

Fatta eccezione per qualche errore di troppo, contro i sudamericani la Cucine Lube di Chicco Blengini comanda il gioco e impartisce il ritmo al match con accelerate improvvise dominando al servizio (9 ace a 2), in attacco (69% contro 39% dei rivali), facendo il vuoto a muro (12-2) e senza traballare in ricezione. Prossimo appuntamento nella Pool A alle 21 italiane di giovedì 9 dicembre contro i brasiliani del Funvic che nel primo match hanno vinto 3-2 in rimonta contro l’UPCN.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – UPCN 3-0 (25-19, 25-13, 25-21)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 14, Kovar ne, Sottile ne, Marchisio, Juantorena ne, Jeroncic (L) ne, Balaso (L), Zaytsev ne, Lucarelli 9, Diamantini 5, Simon 11, De Cecco 4, Anzani 4, Yant 15. All. Blengini.

UPCN: Olivieri (L) ne, Melgarejo 6, Ibazeta ne, Bozikovich, Caceres, Brajkovic 1, Armoa M. 3, Guillen Goncalves 2, Gallardo ne, Jaraba Berrio 5, Salvo ne, Flores 6, Leal da Silva 4, Perren (L). All. Armoa F.

ARBITRI: Yuri Ramirez e Luis Macias