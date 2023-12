Pallavolo, la Cucine Lube chiama a rapporto gli appassionati

In vista del match di Santo Stefano contro Verona, la società sconta a 5 euro il biglietto per gli atleti, allenatori e dirigenti tesserati Fipav mentre biglietto a 10 euro per accompagnatori e i genitori. Giovedì 21 c’è la Champions sempre in casa

CIVITANOVA – Dopo il successo al tiebreak al termine di un match spettacolare sul campo della Gas Sales Piacenza la Cucine Lube guarda già al futuro che, per quanto riguarda la Superlega, significa il match di Santo Stefano contro Rana Verona. Ormai è una consolidata abitudine per la pallavolo di vertice giocare a Santo Stefano. Per favorire una degna cornice di pubblico, A.S. Volley Lube lancia una promozione natalizia per le società dei comitati territoriali della regione Marche in vista proprio della gara di martedì 26 dicembre alle ore 15.30 all’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, valida per l’11° e ultimo turno di andata della Regular Season. I biancorossi cercheranno sotto l’albero i tre punti a caccia della miglior posizione possibile in classifica al giro di boa. Un obiettivo importante da condividere con il proprio pubblico e con gli sportivi del territorio, anche in vista della griglia dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia 2024.

La promozione riguarda gli atleti, allenatori e dirigenti tesserati Fipav che potranno assistere al match al prezzo speciale di 5 euro, mentre gli accompagnatori e i genitori potranno accedere all’impianto al costo di 10 euro. L’offerta prevede l’adesione di un minimo di dieci persone per società tra tesserati e accompagnatori senza altri vincoli. Le modalità saranno comunicate della segreteria della Lube Volley ai Club marchigiani. Per ulteriori info è possibile scrivere a sonia.emiliozzi@lubevolley.it.

Per lo schiacciatore Alex Nikolov grande protagonista nel match vinto a Piacenza «la nostra è una vittoria molto pesante, perché ci regala punti importantissimi per la classifica in vista della griglia per i Quarti di finale della Coppa Italia. La mia prova? Sono contento di essere rimasto sempre in campo, riuscendo a dare un contributo importante con la battuta nel quinto set. Ora testa ai prossimi impegni: prima la Champions League e poi l’ultima partita dell’andata di Regular Season».

Per gli uomini di Blengini in mezzo ci sarà il 1° turno di ritorno della Pool E di Champions League tra Cucine Lube Civitanova e i cechi del VK Lvi Praha, in calendario giovedì 21 dicembre alle ore 20.30.