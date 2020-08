Pallavolo, nel giro di Champions League la Lube trova Perugia dell’ex De Cecco

CIVITANOVA MARCHE- Il sorteggio dei gironi di Champions era molto atteso sia perché si tratta di un obiettivo importantissimo per la stagione della squadra di De Giorgi sia perché è un altro segnale di ritrovata normalità almeno sportiva dopo l’interruzione del torneo 19/20 nella quale la Lube era campione uscente e sarebbe stata una delle principali favorite alla vittoria se si fosse potuto giocare la fase finale. Il girone per Juantorena e compagni comprende i turchi dell’Izmir, i francesi del Tours, e soprattutto gli umbri della Sir Sicoma Perugia. Pronti anche l’appuntamento con la Super Coppa che precederà l’inizio del campionato.

Considerando il lotto di tutte le partecipanti il sorteggio non è stato particolarmente favorevole per i biancorossi. La sfida più stimolante ovviamente sarà con Perugia contro la quale si profila una lotta. Due per la supremazia nel girone come in Campionato. Infatti le altre due formazioni dell’Izmir e del Tours sono compagini di lignaggio internazionale ma certamente un gradino sotto sia alla Lube Civitanova che a Leon e compagni.

Osservato speciale ovviamente in casa Lube il palleggiatore Luciano De Cecco, grande ex Perugia con 6 stagioni in Umbria e voglia di dimostrare che l’investimento su di lui è stato ampiamente positivo. Per coach De Giorgi, altro ex, «ormai sta diventando un’usanza trovare una squadra italiana di alto livello sin dalla fase a gironi – dice scherzando il tecnico salentino. Bisogna fare un po’ di considerazioni, in primis la voglia e il piacere di partecipare alla massima competizione europea che ha un bellissimo fascino, in cui cercheremo di essere protagonisti. L’altro aspetto è che speriamo non ci siano contrattempi nel disputare questa manifestazione. Il derby già nel girone? Diventa un torneo duro e tosto, proveremo a fare il nostro percorso pensando soltanto a partita dopo partita».

«Studieremo bene anche i due avversari Izmir e Tours – prosegue il tecnico salentino – Sicuramente non vanno sottovalutate, nel girone passa con certezza soltanto la prima classificata dunque, come ho già detto, dobbiamo badare alla nostra strada prima di tutto. Perugia la conosciamo bene, diciamo che Luciano De Cecco troverà di fronte i suoi vecchi compagni e società, qualche emozione la proverà ma di certo darà il massimo per la sua squadra. Complessivamente non voglio fossilizzarmi a pensare se è stato un buono o cattivo sorteggio, so che per me l’importante è che in ogni partita, ogni giornata, ci siano dei progressi da parte nostra e si veda una squadra che gioca, che lotta, che migliora passo dopo passo».