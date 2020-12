La Lube all’assalto della Champions

Grande spettacolo europeo per il big match contro Perugia. Izmir a casa per Covid, la squadra detentrice del titolo, giocherà anche mercoledì contro Tours dell’ex Henno

CIVITANOVA – Comincia l’avventura in Champions League per la Cucine Lube Civitanova detentrice del titolo. Si gioca stasera – 8 dicembre – alle 20.30 il primo incontro del girone di Champions in programma in Francia.

La “bolla” ha subito perso una protagonista perché i turchi di Izmir, oltre che essere stati colpiti dal terremoto del mese scorso ora sono stati contagiati dal Covid-19 e non si presentano agli incontri.

Quindi il quadrangolare diventa triangolare: la 3’ squadra è quella padrona di casa di Tours, allenata da Hubert Henno, ex libero della Lube. Il match contro la Sir Safety sarà trasmesso sia su Rai Sport che su Sky Sport.

Senza nulla togliere a francesi e turchi, però è chiaro che il match di cartello è quello di stasera. L’accoppiamento è accaduto perchè la Lube era testa di serie mentre Perugia in 4’ fascia.

Eppure lo sport sa anche unire soprattutto in una stagione economicamente tanto difficile e infatti le società, per ottimizzare i costi, hanno diviso le spese di viaggio volando insieme da Perugia con un volo charter alla volta della Francia.

Per gli atleti saranno giorni “monastici”. Nessuno potrà uscire dall’albergo se non per andare al palasport a giocare ovviamente senza pubblico né gli atleti potranno ricevere le visite di eventuali amici, parenti, tifosi.

Sul campo la qualità degli interpreti è enorme con tutti gli atleti che rappresentano la crema di questo sport ed è anche affascinante la sfida in panchina tra De Giorgi ed Heynen. Per entrambi potrebbe essere l’ultima stagione nelle rispettive società. Dirigono Vladimir Simonovic e Vlastimil Kovar.

Mercoledì 9 dicembre sempre alle 20.30 con diretta su Sky la Cucine Lube scenderà in campo contro il Tours.