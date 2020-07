Civitanova capitale del volley mondiale. La Lube attrae i grandi eventi

Da Betim in Brasile a Civitanova Marche il passo non è breve ma la città marchigiana potrebbe ospitare in casa il Mondiale per Club con la Lube detentrice del prestigioso trofeo

Sembrava poco più di una suggestione affascinante quella di candidare l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche a sede per giocare il Mondiale per Club, inizialmente assegnato alla Cina dopo l’edizione brasiliana di Betim nella quale la Lube vinse contro il Sada Cruzeiro.

Mentre gli sportivi di fede biancorossa e non solo sognavano il grande evento la cui ultima edizione vide la Lube di Fefè De Giorgi ergersi sul tetto del mondo, arriva anche la suggestione di organizzare la SuperCoppa nelle Marche.

Quest’ultimo evento, il primo da calendario, sembrava doversi giocare all’aperto: si era parlato dell’Arena di Verona. Quindi si era ipotizzato il Foro Italico di Roma approfittando del fatto che gli Internazionali di Tennis cominceranno due settimane dopo il weekend del 6-7 settembre nel quale è prevista l’assegnazione di questa coppa. Era emerso tra le soluzioni possibili anche quella di Paestum poi l’ipotesi Civitanova Marche.

Per ora resta una suggestione ma oltre la Lube, anche Modena degli ex Stankovic e Grebennikov, Trento dell’ex Podrascanin e Perugia che in regia ha un altro ex come Dragan Travica, aspettano.

Soprattutto il Mondiale per Club necessiterebbe di un altro impianto per disputare tutte le partite e le Marche possono vantare il palas di Pesaro che ha già ospitato grandi eventi e dove la Lube vinse il 1’ storico scudetto nel 2006 sollevando anche la SuperCoppa nello stesso anno.

Per le Marche sarebbe una grande occasione di visibilità internazionale così come per le aziende che sostengono la società. Occorre aspettare, la decisione definitiva non tarderà.