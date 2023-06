Civitanova, caccia al miglior giocatore di beach volley: arriva il torneo “Il Re e la Regina degli Chalet”

CIVITANOVA – King & Queen beach volley tour 2023, novità in arrivo. Da quest’anno un nuovo torneo, “Il Re e la Regina degli Chalet”, dedicato agli appassionati, non professionisti, del beach volley. Conto alla rovescia per uno degli eventi sportivi dell’estate civitanovese, in programma ad agosto. Gli organizzatori, con il patron Fulvio Taffoni, grazie anche alla sollecitazione dell’assessore allo sport del comune di Civitanova, Claudio Morresi, in occasione e della ventiquattresima edizione del torneo nazionale civitanovese, hanno ideato “Il Re e la Regina degli Chalet”, un torneo maschile e femminile che si svolgerà a fine luglio proprio con la formula del King & queen beach volley tour, ma riservato a normali giocatori e non a specialisti. Le finali saranno giocate nella “beach arena” all’inizio del lungomare nord, poco prima dell’inizio delle gare della manifestazione principale. L’idea è coinvolgere tutti gli stabilimenti balneari di Civitanova Marche. Gli stabilimenti balneari potranno iscrivere due atleti, un maschio o una femmina, o solo uno dei due. Nel caso che non venisse raggiunto un numero di adesioni divisibile per 4 (ogni girone sarà da 4 atlete) lo chalet chi si iscrive per primo avrà diritto ad avere un secondo atleta. La formula di gioco è quella collaudata del tutti contro tutti, come nel King of the Beach. Già è cominciata la caccia ai migliori del territorio da parte dei gestori dei molti chalet che riempiono il lungomare.

Il termine di adesione al torneo è il 15 luglio, all’atto dell’iscrizione gratuita si dovrà indicare se si hanno gli atleti. Tutti gli chalet partecipanti potranno fornire agli atleti di una propria canotta. Per dare le adesioni di chalet e atleti si potrà contattare il referente del torneo Mario Vallesi 335450873. Nei prossimi giorni verranno svelate altre novità dell’edizione che regalerà, oltre allo spettacolo sportivo agli appassionati sulle tribune, anche un grande ritorno d’immagine alla riviera civitanovese grazie ai molteplici passaggi televisivi delle finali su Sky Sport e su tante altre piattaforme televisive e sui social network.