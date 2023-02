Civitanova, 100 chilometri di corsa e con il sorriso: l’impresa di Cristina Carioli

CIVITANOVA – Cento chilometri corsi con il sorriso. Ieri “l’impresa” della giovane elpidiense Cristina Carioli, che da anni indossa la canotta dell’Atletica Civitanova. Ieri si è svolta a Porto Recanati la 100 chilometri del Conero: la manifestazione è stata organizzata dal Grottini Team, in nome e memoria di Mimmo Stranzullo, all’interno di un circuito che si è snodato tra le vie della città, completamente pianeggiante, lungo 10 chilometri e da ripetere per 10 volte. Ai nastri di partenza, tra i tanti atleti, anche Cristina Carioli, che ha concluso la sua impresa in 10 ore e 24 minuti, conquistando anche il primo posto della categoria SF.

Sono stati tantissimi gli uomini e le donne dell’Atletica Civitanova che hanno preso parte alla kermesse sportiva di Porto Recanati, conquistando podi assoluti e di categoria sulle varie distanze (10, 30, 50 chilometri). Seconda posizione assoluta per Giusy Piccaluga e terza posizione assoluta per Angelo Amoroso sulla distanza dei 30 chilometri. Anche Paolo Capriotti, lo stesso con i colori dell’Atletica Civitanova, ha corso i 100 chilometri. Una bella soddisfazione per l’Atletica Civitanova, che proprio in questi giorni è al lavoro per organizzare la Stracivitanova in programma domenica 12 marzo.