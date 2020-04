Città di Falconara, Ferrara incanta nella challenge dei palleggi

La giovane fermana in forza alla citizens ha risposto all'invito della brasiliana del Futsal Femminile Cagliari Cely Gayardo per una sfida social ad alto contenuto spettacolare

FALCONARA- A suon di palleggi. Con i campionati di Futsal fermi, che attendono di conoscere il proprio destino, il Città di Falconara si sta dilettando nelle varie challenge sui social che la vedono protagonista. L’ultima accomuna tante realtà di serie A femminile che cercano di mantenere alta l’attenzione e divertire i propri sostenitori attraverso le pagine ufficiali. Nello specifico la sfida è partita dal Futsal Femminile Cagliari ed è stata raccolta dalla citizens.

Cosa è successo? L’isolana Cely Gayardo, campionessa brasiliana tra le migliori giocatrici del torneo, si è esibita in una serie di palleggi spettacolari totalizzando il totale di 118. Quale la particolarità? Quella di palleggiare con il piede sbagliato, quello teoricamente debole. Alla fine dell’esibizione, come ogni challenge prevede, è arrivata la nomination che ha interessato la “pupilla” falconarese Erika Ferrara.

L’esibizione di Ferrara, che si può trovare per intero sulla pagina Facebook del Città di Falconara, non ha tradito le attese. Tra piede e ginocchio, con un sottofondo musicale di Jovanotti, il talento fermano in forza alle citizens ha fatto registrare un 124 palleggi ad altissimo contenuto spettacolare. In attesa, come detto, di novità sul futuro. Ad oggi le possibilità di tornare in campo e concludere la stagione in corso sono ridotte al lumicino.