Ciriachino d’oro a Tamberi, la cerimonia questa sera in diretta streaming

ANCONA – Questa sera, venerdì 17 settembre, il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, riceverà dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e dall’assessore allo sport Andrea Guidotti, il Ciariachino d’oro.

La massima onorificenza cittadina che l’amministrazione ha concordato di attribuirgli dopo la medaglia d’oro conquistata alle olimpiadi di Tokyo, si terrà alle 21 presso il Palaindoor delle Palombare, a due passi dal quartier generale di Gimbo.

Purtroppo, per le misure legate al Covid, il pubblico non potrà partecipare all’evento. Ci saranno solamente le autorità e i familiari di Tamberi, oltre ai ragazzini tesserati dell’atletica leggera. «Abbiamo deciso di dare spazio in particolare ai ragazzi del settore giovanile, in un simbolico passaggio di testimone tra chi è arrivato sul tetto del mondo e chi continua a custodire un sogno nel cassetto, praticando l’atletica con impegno e passione», aveva detto la Mancinelli illustrando l’iniziativa.

La premiazione, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fidal, potrà essere seguita attraverso la diretta sul sito del Comune, al link: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/diretta/.