CHIARAVALLE – Si è volta domenica scorsa la 48° edizione del trofeo Liberazione disputato nel circuito di Chiaravalle.

Negli Esordienti partenza unica con 163 corridori al via e solo 34 all’arrivo, con paura finale per una caduta nella volata per il traguardo, con tre corridori hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Gara a tratti molto veloce con vari tentativi di fuga. A due giri dal traguardo finale tutti hanno iniziato a prepararsi per la volata finale dove già ai 1000 metri si registrava la prima caduta. Poi ai 150 metri altra caduta che coinvolgeva anche il corridore del Pedale Chiaravallese Teo Lancioni, ben piazzato nelle prime posizioni per il successo finale. A vincere, in assoluto, Giacomo Sgherri del club Fano. Per la maglia di campione provinciale per il 1° anno Thomas Minestrini e per il 2° anno Luca Spendolini entrambi del club chiaravallese, che dedicavano il loro successo al compagno Lancioni.

Trofeo della Liberazione, il podio Allievi

Con ritardo è stato dato il via alla gara degli Allievi. Anche qui prova molto combattuta e Pedale Chiaravallese subito ad applicare il piano corsa studiato alla vigilia dal direttore sportivo Mario Austero. La squadra ha provato in tutti i modi a far partire una fuga. A 3 giri dal termine degli 11 in programma, un gruppetto di sette corridori è riuscito ad allungare con due portacolori del Pedale Chiaravallese nella fuga: Tommaso Fiorini e Sebastiano Fanelli. Sembrava l’iniziativa buona ma dopo poco il gruppo è stato ripreso. Altro tentativo a sette all’ultimo giro., con dentro Fanelli che sulla carta sembrava il favorito. In volata però ad alzare le mani al cielo è stato Mattia Balestra, che rientrava in corsa dopo un anno e mezzo di inattività, con Fanelli secondo. A quest’ultimo la medaglia d’oro del corridore più combattivo. Altri piazzamenti del Pedale, Gurabardhi ottavo e Cecconi dodicesimo.

Trofeo della Liberazione, i campioni provinciali Esordienti

Ordine d’arrivo Esordienti – 1) Giacomo Sgherri (Alma Fano), 2) Michele Pascarella (Team Cesaro), 3) Filippo Abate (Asd Fausto Coppi), 4) Filippo Bolognesi (Asd Fausto Coppi), 5) Giacomo Serangeli ( Team Specialized Terni), 6) Daniel Mincone (Pedale Teate), 7) Davide Castagnoli ( Velo club Cattolica), 8) Ivan Marco Bisanti (Andrsiani ( Pedale Rossoblu Picenum)

Ordine d’arrivo Esordienti 1° anno – 1) Emanuele Borghi (Cotognolese), 2) Mirko Sgherri (Alma Fano), 3) Giulio Biancalana (Velo Club Assisi), 4) Giovannelli Esposto ( Alma Fano), 5) Alessandro Baldelli (Alma Fano), 6) Giuseppe Fornelli (Andria Bike), 7) Federico Gargiulo (Velosport Ferentino), 8) Luca Fabbri ( Asd Fausto Coppi), 9) Gennaro Matrone (Team Cesaro), 10) Gianluca Lapi ( Andria Bike)

Ordine d’arrivo Esordienti 2° anno – 1) Giacomo Sgherri (Alma Fano), 2) Michele Pascarella (Team Cesaro), 3) Filippo Abate (Asd Fausto Coppi), 4) Filippo Bolognesi (Asd Fausto Coppi), 5) Giacomo Serangeli ( Team Specialized Terni), 6) Daniel Mincone (Pedale Teate), 7) Davide Castagnoli ( Velo club Cattolica), 8) Ivan Marco Bisanti (Andria Bike), 9) Andrea Nappo (Velo club Cattolica), 10) Mattia Persiani ( Pedale Rossoblu Picenum)

Ordine di arrivo donne Esordienti – 1) Esposto Giovannelli (Alma Fano), 2) Eva Zandri (Rinascita), 3) Alice Pascucci (Bici Adventure team), 4) Katia Della Corte (Team Cesaro)

Ordine di arrivo donne Allievi – 1) Alessia Bertolino (Asd Foligno), 2) Claudia Massaccesi ( Bici Adventure team)

Ordine d’arrivo Allievi – 1) Mattia Balestra (Pedale Rossoblu Picenum), 2) Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese), 3) Luca Fraticelli (Alma Fano), 4) Federico Ferranti O.P.Bike), 5) Samuele Turricchia ( Cotignolese) 6) Pietro Dapporto ( Cotignolese) 7) Thomas Bolonesi (Fiumicinese Adriatica), 8) Jonathan Gurabardhi (Pedale Chiaravalese), 9) Alessandro Curzi ( Recanati Marinelli Cantarini) 10) Angelo D’Orazio ( Guarenna)