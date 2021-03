Ciclismo, Tirreno-Adriatico: braccia alzate per Van der Poel a Castelfidardo

Il belga ha trionfato nella tappa che prevedeva l'arrivo nelle Marche. Grande spettacolo per tutta la durata con l'ultimo attacco che si è rivelato decisivo. Secondo Pogacar, sul podio anche Van Aert

CASTELFIDARDO – Spettacolo puro, in piena salsa regionale. La Tirreno-Adriatico sbarca nelle Marche e lo fa con una meravigliosa quinta tappa con arrivo a Castelfidardo che ha visto trionfare Mathieu Van der Poel con un attacco incredibile a soli 60 km dalla conclusione.

Una prestazione del ciclista belga veramente importante che gli regala senza alcun dubbio la copertina di giornata. L’arrivo tra i muri della cittadina fidardense, orfana di curiosi lungo la strada a causa della normativa anti-Coronavirus, ha sancito l’ingresso della carovana ciclistica in territorio marchigiano che si protrarrà nelle giornate di domani (Lido di Fermo) e dopodomani (San Benedetto del Tronto).

Dopo il successo di Gualdo Tadino, il ciclista classe 1995 – tra i più attesi dell’intera competizione – conferma le attese. Bellissima anche la prova del solito Tadej Pogacar che ha staccato a sua volta Van Aert. Quarto posto per Fabio Felline, quinto per Bernal, mentre è arrivato solo un ventesimo piazzamento per l’italiano Vincenzo Nibali anche lui molto atteso.