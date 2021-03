Il 22enne fenomeno sloveno, trionfatore al Tour de France 2020, ha preceduto in classifica generale il belga Van Aert, vincitore della cronometro finale. Ganna solo terzo sul circuito conclusivo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto la 56esima edizione della Tirreno-Adriatico. La corsa dei Due Mari si è conclusa oggi a San Benedetto del Tronto con la tradizionale cronometro individuale sul circuito cittadino. Nell’ultima sfida il 22enne nuovo fenomeno del ciclismo internazionale e trionfatore al Tour de France 2020 si è piazzato al quarto posto.

Ad aggiudicarsi la gara, in assenza di pubblico per via delle norme anticovid, sul classico percorso della riviera picena da 10,1 km è stato il belga Wout Van Aert. Con un tempo di 11 muniti e 6 secondi, ad una media di 54,06 km orari, ha preceduto lo svizzero e campione europeo di specialità Stefan Kung, e al terzo posto, il campione del mondo Filippo Ganna, giunto al traguardo di Viale Buozzi con 11 secondi di distacco.

Per il piemontese, artefice di una bella prova, è stata comunque una mezza delusione, visto che aveva vinto le ultime otto cronometro disputate, da un anno a questa parte. Nella classifica generale della corsa a tappe, Pogacar ha chiuso al primo posto davanti a Van Aert, secondo con 1 minuto e 3 secondi di ritardo e Mikael Land, terzo a 3 minuti e 57 secondi.

«Sono molto contento della prestazione di oggi – ha detto il vincitore al termine della manifestazione – e di questo successo! Dopo l’UAE Tour ho vinto anche la Tirreno-Adriatico, che inizio di stagione fantastico. Adesso penso di potermi godere qualche giorno di riposo!».