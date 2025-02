Porto Potenza Picena, Nibali e Moser alla 7° tappa della Tirreno Adriatico

POTENZA PICENA – La Tirreno Adriatico arriva a Potenza Picena: domenica 16 marzo 2025, la settima e ultima tappa della “Corsa dei due mari” partirà da Porto Potenza Picena con arrivo a San Benedetto del Tronto. «Una prima volta importantissima. – ha commentato il sindaca, Noemi Tartabini, nel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina (27 febbraio) nella sala giunta del Palazzo Comunale – Ospitare quella che viene considerata una delle più belle corse a tappe del ciclismo professionistico è un onore oltreché una grande vetrina per il nostro territorio, considerati i milioni di spettatori tv che seguono la competizione collegati da tutto il mondo».

Alla conferenza stampa è intervenuta in collegamento l’assessora regionale con delega allo Sport, Chiara Biondi, che ha sottolineato «l’importanza della Tirreno Adriatico e delle altre grandi competizioni ciclistiche per tutto il territorio regionale. Queste manifestazioni ci consentono infatti di mettere in mostra le tante bellezze delle nostre Marche».



Presente da remoto anche il responsabile di corsa per RCS Sport, Stefano Allocchio: «Porto Potenza Picena è una new entry nelle partenze della Tirreno-Adriatico, – ha spiegato – ma può vantare una singolarità non da poco: soltanto per la terza volta in questo secolo (ultime 25 edizioni) la partenza dell’ultima tappa, che, come tradizione, terminerà a San benedetto del Tronto, partirà da una località che non è quella di arrivo. In più erano 15 anni (dal 2010) che questo non accadeva».

Il presidente del Coni delle Marche, Fabio Luna ha spiegato che «la Tirreno Adriatico è oggi una delle corse a tappe più importanti al mondo. E al lato agonistico si unisce quello che riguarda la promozione dei vari territori. Un lavoro molto importante, affinché tutto questo sia possibile, viene fatto dalle varie istituzioni. In questo caso, grazie al Comune di Potenza Picena per aver creduto in questo evento sportivo».



Due le iniziative che condurranno alla “grande partenza”, come ha raccontato il vicesindaco con delega allo Sport della Città di Potenza Picena, Giuseppe Castagna: «Domenica 9 marzo 2025, in mattinata, il campione Vincenzo Nibali sarà proprio in piazza Douhet, luogo di svolgimento della manifestazione. Mercoledì 12 marzo 2025 sarà invece la volta di Francesco Moser, che si racconterà nel corso di una serata evento in programma all’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena».



Un grande impegno per tutta la comunità: commercianti, associazioni, cittadini saranno coinvolti nel preparare tutta la Città a questa grande iniziativa. Un coinvolgimento che riguarda anche gli istituti scolastici cittadini, protagonisti in queste settimane del progetto BiciScuola, un contest che decreterà una classe vincitrice invitata alla partenza da Porto Potenza Picena per essere premiata sul palco. Per loro ci sarà poi una lezione di educazione stradale con la Polizia sul loro Pulmino Azzurro ed infine assisteranno al foglio firma e successiva partenza della corsa dallo stand dedicato. Poi la comunicazione con contributi e video interviste dedicate alla pratica di questo storico sport sul territorio. «La nostra città, – ha dichiarato l’assessore al Turismo e alla Cultura, Michele Galluzzo – oltre a credere in questa manifestazione che sarà indubbiamente coinvolgimento ed emozione per tutti, si sta impegnando proprio sul fronte del bikefriendly con l’adesione, ad esempio al circuito Noi Marche».

«Sarà davvero una grande festa per tutta la città – ha concluso la sindaca – In queste settimane di avvicinamento alla manifestazione, abbiamo riscoperto una comunità amante della bicicletta, con una storia sulle due ruote tutta da raccontare, che parte dalle generazioni lontane e arriva fino ai nostri giovanissimi, molti dei quali già campioni. Questo evento è un tassello importante, di un più grande mosaico. Come amministrazione comunale stiamo lavorando e continueremo a lavorare per lasciare alle nuove generazioni una Città rinnovata, più bella e attrattiva».