Ciclismo, Pellizzari trionfa alla Vuelta: prima vittoria in carriera per il corridore camerte

MACERATA- Uno strepitoso Giulio Pellizzari vince la 17ª tappa della Vuelta a España 2025 (143 chilometri, con circa 3300 metri di dislivello), prima vittoria da professionista in carriera per il ciclista camerte della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che tra l’altro resta in maglia bianca.
Decisivo lo strappo di Pellizzari a circa 3,5 chilometri dal traguardo per un trionfo in solitaria anticipando tutti gli altri uomini in classifica.
Ottimo lavoro da parte del suo compagno di team Jai Hindley che ha controllato il gruppo maglia rossa. In seconda posizione dietro al ciclista marchigiano Tom Pidcock (+16”), in terza posizione Jai Hindley (+18”), in quarta la maglia rossa, Jonas Vingegaard (+20”).
Il giovane originario di Camerino ora è al quinto posto in classifica a +3’51’ da Vingegaard.