Ciclismo, gioisce anche la Capitani Minuterie Metalliche in Molise

La società ciclistica conquista un ottimo secondo posto alla 19esima "Fondo Molisana" con Vincenzo Pisani. Soddisfazione per il presidente Gaudenzi e il patron Capitani

ANCONA- La Capitani Minuterie Metalliche conquista un ottimo piazzamento nella “19° Fondo Molisana”. Vincenzo Pisani, uno dei ciclisti di punta della società, si è classificato al secondo posto con il tempo di 02.02.35.252. A precederlo il vincitore Roberto Cesaro della Falasca Mgkvis Luxor. Terzo posto per Federico Pozzetto.

Soddisfatti sia il presidente Teodoro Gaudenzi che il patron Michele Capitani che avevano già brindati ai successi di Fabio Cini a Loano e Daniele Mangiaterra ad Alba Adriatica.

Queste le parole di Pisani a fine gara: «Ottima gara e una grande conduzione tattica da parte di tutti i miei compagni di squadra che hanno cercato di mettermi nelle migliori condizioni possibili per la vittoria finale che tuttavia, con mio sommo dispiacere, non è arrivata. Grazie mille per il sostegno, cercherò di sdebitarmi al più presto».

Restano da segnalare la nona posizione di Giampaolo Busbani e le prove comunque positive di Faggi, Alessiani e Mangiaterra. Quinto posto, nel percorso medio, per Fabio Virgili.