Ciclismo, Cini trionfa a Loano con la Capitani Minuterie

Il ciclista toscano ex Cicli Copparo ha brillato nella decima edizione della Gran Fondo precedendo Pozzetto ed Elettrico nella classifica finale della competizione

SERRA DE’ CONTI- C’è un’altra realtà che si sta costruendo la sua ribalta nel ciclismo regionale. Si tratta della Capitani Minuterie Metalliche Cycling Team che, nei giorni scorsi, ha brillato nella decima edizione della Gran Fondo Città di Loano (Savona). Al termine del percorso unico fissato a 108 km le prime braccia al cielo sono state quelle di Fabio Cini (uno dei più attesi) protagonista di una cavalcata solitaria.

Il ciclista toscano ex Cicli Copparo Ancona, pezzo pregiato della campagna rafforzamenti estiva della Capitani, ha subito messo in cascina un gran successo che lo proietta nel vivo della stagione sportiva. A seguire Cini sono stati Federico Pozzetto della Falasca MG.K Vis Luzor e Tommaso Elettrico del Team CPS.

Grande soddisfazione da parte di tutta la società, espressa in particolar modo nei voti di Michele Capitani e Teodoro Gaudenzi. Una vittoria in una competizione importante e ricca di grandi nomi sono l’antipasto migliore per un’annata che si preannuncia ricca di successi.