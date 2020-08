Ciclismo, la Capitani Minuterie Metalliche torna sugli scudi a Macerata

MACERATA- Torna in auge il ciclismo di casa nostra dopo il lungo stop dovuto al Coronavirus. In uno dei primi eventi del post-lockdown, nella fattispecie l’11° Trofeo Valleverde di Macerata, si è messa in luce la formazione anconetana Capitani Minuterie Metalliche che ha alzato la voce alla sua maniera.

Nella kermesse maceratese, organizzata dall’ASD Nuova Sibillini presso la Zona industriale di Macerata, il capitano Vincenzo Pisani si è messo tutti gli avversari alle spalle dimostrando una gran tenuta nel circuito di 2.4 km da ripetere per ventidue volte. Ottima anche la prova dei compagni di squadra Giampaolo Busbani, Fabio Virgili e Daniele Mangiaterra che hanno ben figurato nel corso della gara.

Soddisfatti a fine gara il patron Michele Capitani e il presidente Teodoro Gaudenzi, da sempre vicinissimi alle sorti della squadra. La speranza di tutti è che, Covid permettendo, si possa tornare a parlare di ciclismo e di competizioni nel vero senso della parola mettendosi definitivamente alle spalle i terribili mesi vissuti.