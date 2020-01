Ciclismo, Agostini manda ancora in orbita la Cicli Copparo

Il ciclista della società anconetana centra la quarta vittoria in altrettante gare a Mondolfo. Soddisfazione da parte di tutto il sodalizio dorico del presidente Raffaele Consolani

ANCONA- Miglior inizio non poteva chiederlo la Cicli Copparo Ancona a Gianmarco Agostini, pezzo pregiato della campagna acquisti per il nuovo anno. Dopo tre vittorie in altrettante gare disputate dall’inizio della stagione, il ciclista della squadra anconetana ha trionfato anche a Mondolfo, facendo registrare il poker personale di successi.

Quattro chilometri per quindici, sotto l’egida della Velo Club. Una competizione importante e rilevante quella di Mondolfo che ha consacrato il talento Agostini.

Soddisfazione per il presidente dorico Raffaele Consolani e per tutta la società anconetana. Agostini ha vinto precedendo nella classifica assoluta un avversario ostico e temibile come Samuele Scotini del Team Giuliodori Renzo. Da segnalare anche le prove più che soddisfacenti di Giampaolo Busbani, Daniele Mangiaterra ed Emanuel De Martino tutti appartenenti alla neonata società Capitani Minuterie Metalliche guidata dall’ex manager della Cicli Copparo Teodoro Gaudenzi.