Champions League futsal, l’Italservice Pesaro ad ottobre ospiterà il primo turno

PESARO – Una fantastica notizia per l’Italservice Pesaro, per i tifosi e gli appassionati marchigiani e per tutto il futsal italiano: il club biancorosso dovrà ospitare il proprio girone di Main Round in programma dal 26 al 31 ottobre. In che palazzetto non è ancora dato saperlo, dato che i requisiti della Uefa sono molto stringenti, perciò il Pala Nino Pizza di Pesaro non è idoneo e la società sta valutando tutte le altre opzioni disponibili: Vitri Frigo di Pesaro, PalaRossini di Ancona, PalaMondolce di Urbino, oppure – leggermente fuori regione – i palas di Rimini e Riccione.

Di certo c’è che pochissime volte nella sua storia la Champions è sbarcata nello Stivale. Mai nelle Marche o comunque da queste parti. Alla terza partecipazione consecutiva dell’Italservice Pesaro, però, la Uefa a deciso di delegarle la cura del girone 4. E tutto il popolo biancorosso ha accolto la notizia inevitabilmente con grandissimo entusiasmo.

Quanto al girone, Pesaro è stato inserito contro tre squadroni del calibro di Kairat Almaty (Kazakistan), Tyumen (Russia) e Plzen (Repubblica Ceca). Al turno successivo, ovvero all’Elite Round, accederanno le prime tre. Come a dire: girone di ferro, sì, ma comunque qualificazione possibile per Tonidandel e compagni. Specie perché potrà contare – Covid permettendo – su tanti tifosi dalla sua parte.