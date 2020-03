Cecchetti mette in guardia la Biagio e prepara la Coppa

Il vicecapitano rossoblu ha parlato del momento della capolista del girone A di Promozione che mercoledì scenderà in campo con il Gabicce Gradara per il ritorno della semifinale di Coppa Marche

CHIARAVALLE- «Sei punti di vantaggio sono un buon margine ma nel calcio non c’è nulla di scritto e nulla di acquisito». Tiene alta l’allerta della Biagio Nazzaro Chiaravalle il vicecapitano Edoardo Cecchetti, uno dei più longevi con la maglia rossoblu. Nessuno sconto da parte della capolista del girone A di Promozione che vuole il massimo in queste ultime sette partite: «Finchè la matematica non sancirà il salto di categoria dobbiamo avere la massima concentrazione sulle varie insidie. Le partite sono tutte delicate perchè le nostre avversarie sono tutte in corsa per qualcosa».

Tante presenze e tante avventure con la Biagio per Cecchetti, ma la stagione attuale ha un fascino particolare: «Come collettivo stiamo vivendo un’annata importante, a livello individuale potevo far qualcosa di più ma metto sempre avanti la squadra e i risultati. Il gruppo viene prima di tutto. La coppa di mercoledì (semifinale di ritorno tra Biagio e Gabicce Gradara con andata terminata 3-4 per i rossoblu)? Ci teniamo a far bene. Tutte le partite per noi sono importanti e questa mentalità ce l’ha trasmessa tutta il mister».