La CBF Balducci deve ritrovare la via della vittoria

MACERATA – La CBF Balducci HR Macerata anche nel match di Martignacco si è dimostrata fragile nei momenti decisivi soprattutto dei primi due set. Sotto 2-0 ha vinto il terzo parziale cedendo poi partita e punti ad un avversario in un ottimo momento di forma.

La continuità è il grande cruccio di Lipska e compagne che si esprimono complessivamente su buoni livelli nonostante le assenze e i contrattempi vari ma che mancano della necessaria concretezza nei momenti in cui conta esserlo e questo condiziona risultati e classifica

Coach Luca Paniconi che ha schierato la squadra con lo stesso assetto preferendo Maruotti a Giubilato, ha fatto il punto sulla situazione delle sue ragazze. «Renieri si sta allenando ma non era pronta. Contiamo che con una settimana di lavoro in più nelel gambe possa essere in forma per domenica».

Nell’ultimo mese il peso offensivo è gravato tutto o quasi sulle spalle della polacca Lipska «che in attacco ci dà molto – insiste il tecnico – e anche Pomili a Martignacco ha fatto un’ottima gara. Maruotti ha giocato un buonissimo primo set poi è un po’ calata». Il gioco al centro invece non decolla. Mancini non è la stessa vista l’anno scorso in maglia Lardini perché l’intesa con Lancellotti latita. Rita sta giocando con i postumi di una frattura al dito ed anche l’ingresso di Martinelli non ha dato la scossa attesa.

La Balducci non corre mentre le altre, anche se a strappi, vanno con andatura costante e questo significa avere una classifica corta nella quale tutte le partite sono scontri diretti.

Domenica alle 17 arriva San Giovanni in Marignano che ha 3 punti in più della arancio-nere e la partita è da dentro o fuori. Le romagnole nell’ultimo turno hanno ceduto in casa al tiebreak a Talmassons. «Vogliamo restare agganciate al treno playoff e per farlo occorre vincere« – chiude Paniconi che attende di riprogrammare il match interno rinviato contro Montecchio.