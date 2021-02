La CBF Balducci di nuovo in campo contro Soverato. Peretti in regia

La formazione di Paniconi reduce da 7 vittorie ospita mercoledì alle 20.30 la formazione calabrese di Soverato per il recupero della 4’ di ritorno. In palio punti preziosi per la qualificazione alla Coppa Italia.

MACERATA – Finalmente si gioca. La CBF Balducci Macerata che non scende più in campo dal 31 gennaio, ha una striscia aperta di 7 vittorie consecutive e, dopo aver conquistato l’accesso alla Poule Promozione, cerca anche il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Coach Luca Paniconi, contento di ripartire?

«Certamente sì. Vogliamo tutti concludere questo primo girone e poi tuffarci nella Poule Promozione che ci siamo guadagnati con un grande girone di ritorno ma ci sono ancora partite da recuperare sia nel nostro girone che nell’altro».

Che CBF Balducci rivedremo in campo?

«Sicuramente una squadra che ha recuperato energie fisiche e mentali dopo aver giocato 7 partite in 30 giorni. Ci siamo allenati bene e risolto alcuni acciacchi che un periodo di intense partite inevitabilmente aveva creato».

Soverato ha vinto domenica contro Montecchio. Che partita sarà?

«Prevedo una partita equilibrata e combattuta. Loro sono una buonissima squadra come lo siamo noi, con un ottimo opposto, un buon libero, schiacciatori affidabili»

Galletti non è impiegabile. Toccherà a Peretti. Sensazioni?

«Per noi Ilenia Peretti è una garanzia anche se avere a disposizione un solo palleggiatore è sempre rischioso ma siamo abbastanza tranquilli perché ha risolto i problemi al ginocchio ed è in buonissima forma come tutte le compagne».

Galletti non è a disposizione perché la partita era calendarizzata per fine novembre quando la palleggiatrice bolognese non era ancora tesserata per la Balducci.

In classifica Soverato ha agganciato San Giovanni in Marignano a quota 27 superando la CBF Balducci che resta a 26. Facendo almeno un punto Macerata aggancerebbe le romagnole garantendosi il quarto posto perché, a parità di punti, avrebbe un maggior numero di vittorie. In caso di successo pieno, invece, salirebbe al terzo posto in attesa che la stessa Soverato poi giochi il recupero con Cutrofiano.

La Coppa Italia è un obiettivo primario per voi?

«Siamo in ballo e faremo di tutto per guadagnarci la qualificazione e poi presentarci il 3 marzo probabilmente a Roma a giocarci i quarti di finale in gara unica. Sarebbe anche l’occasione per confrontarci con una delle pretendenti alla promozione prima del doppio scontro in campionato«.

Dove può arrivare questa Balducci?

«Noi abbiamo sempre ragionato partita per partita e non è un modo di dire. Cerchiamo di fare bene con Soverato poi avremo altri giorni per lavorare prima di partire per la Poule. Non avremo niente da perdere e questa può essere la nostra forza».