La CBF Balducci torna da Martignacco a mani vuote

Al termine di un match combattuto la CBF Balducci lascia i 3 punti alle padrone di casa in un ottimo momento di forma. Le maceratesi hanno una partita da recuperare ma i playoff rischiano di allontanarsi

MARTIGNACCO – Prosegue il momento magico della Itas Città Fiera Martignacco che dopo aver battuta Ravenna in trasferta, incassa i 3 punti contro la CBF Balducci HR Macerata rilanciandosi decisamente nella corsa ai playoff da cui si allontana invece la Balducci.

Terza vittoria consecutiva per le friulane che nella prima di ritorno supera 3-1 (25-23, 25-22, 18-25, 25-21).

Nulla da fare per la squadra di Paniconi al termine di un match estremamente combattuto tra due squadre molto vicine nei valori complessivi.

Sotto 2-0 (26-24 e 25-22) le maceratesi hanno avuto la forza di rilanciarsi vincendo bene il 3’ set (18-25) cedendo poi nel 4’ set, partita e bottino alle friulane che in classifica sorpassano proprio Lipska e compagne.

Dopo il rinvio del match di domenica scorsa, la squadra di Paniconi non voleva perdere l’abbrivio positivo del derby vinto a Vallefoglia ma stavolta la prestazione lontano da Macerata non è stata la stessa nel derby.

L’avvio del primo set premia le ospiti che salgono sull’1-4. Le friulane impattano sul 6-6, mettono il naso avanti sul 10-9, ma sono costrette ad inseguire sul 19-20. Il match è equilibrato. Ci pensa Rucli a salire in cattedra e a confezionare il 25-23 che dà l’1-0.

L’inizio del secondo parziale è la fotocopia al contrario del primo. L’Itas Città Fiera si spinge sul 4-1 e sul 6-2. Le marchigiane ci danno dentro e volano 9-12. Ma si va punto a punto con mossa perfetta è di coach Gazzotti che inserisce Cerruto in battuta per Rucli in occasione del primo set-point: colpo da biliardo dell’ex Talmassons (25-22) ed è 2-0.

Nel terzo set, l’Itas Città Fiera scatta bene dai blocchi di partenza: 6-3. Macerata pareggia a quota 7 e dopo l’11-11 prende slancio (14-18). Le ospiti non cedono di un millimetro (16-23) e dimezzano lo svantaggio: 18-25. Sembra la svolta.

Alla ripresa gli scambi sono lunghissimi. Sul 20-19 il tecnico di casa di nuovo il “talismano” Cerruto al servizio. L’Itas Città Fiera schizza sul 23-19. Il set è segnato e si chiude 25-21 e 3-1.

Complessivamente la squadra ha subito troppo in ricezione e sbagliato tanto in attacco con le centrali scarsamente efficaci.

Nel prossimo turno la CBF Balducci ospita San Giovanni in M. mentre Martignacco giocherà a Soverato che ha espugnato Vallefoglia.