Cbf Balducci Macerata, Coach Paniconi: «Sarà un girone equilibrato»

La squadra si radunerà il 25 agosto per cominciare la preparazione. Malik in arrivo con la 3’ dose di vaccino già fatto. A Conegliano fermi prima di iniziare. Incubo Covid da scacciare

MACERATA – Si vorrebbe parlare solo di pallavolo ma dopo che le Campionesse d’Italia e d’Europa dell’Imoco Conegliano si sono già fermate prima di cominciare per un caso di positività nel gruppo squadra, ecco che torna prepotentemente alla ribalta il dualismo tra sport e Covid. Il protocollo prevede che in serie A si giochi solo avendo il Green Pass.

In casa Cbf Balducci Macerata la questione è sotto controllo. La maggior parte delle atlete hanno già fatto la seconda dose e, chi manca ancora, ha appuntamento per le prossime ore. Nel weekend giungerà a Macerata l’israeliana Polina Malik che avrà effettuato anche la terza dose come da campagna già avviata nel suo paese.

Coach Paniconi tutto tranquillo?

«Speriamo di vivere una stagione normale, senza le interruzioni che l’hanno contrassegnata l’anno scorso. Siamo tutti molto attenti e con il gruppo squadra vaccinato speriamo non ci siano criticità».

La serie A2 è divisa in due gironi ma non Est/Ovest. Perché il cambio?

«So che ci sono state molte riunioni. Hanno deciso le società. Alla fine per noi allenatori cambia poco e basta giocare»

Che girone A sarà?

«Sarà un girone molto equilibrato. Le due lombarde Brescia e Busto Arsizio hanno allestito roster di alto profilo e non nascondono ambizioni di altissima classifica mentre San Giovanni in Marignano, con l’ingaggio di Serena Ortolani, ha messo a segno un gran colpo. Sassuolo, come noi, ha cambiato tanto inserendo alcune ragazze giovani. Tolte le trasferte di Aragona, Marsala e Olbia, sotto l’aspetto logistico il girone è favorevole. Aspettiamo il calendario perché per andare a giocare verso alcune destinazioni occorre la disponibilità di voli che invece non sempre ci sono».

La Cbf Balducci si è molto rinnovata: che squadra avete allestito?

«Intanto non vedo l’ora di cominciare a lavorare alla costruzione del gruppo che è sempre una caratteristica capace di fare la differenza. Abbiamo optato per avere 12 atlete, senza un secondo libero e soprattutto abbiamo puntato ad avere alternative credibili in tutti i ruoli per tenere alto il livello in allenamento e poter cambiare qualcosa in partita qualora ci fosse la necessità».

Senza Lipska servirà un altro riferimento offensivo. Sarà l’opposta israeliana Malik?

«In estate ha giocato molto con la sua nazionale e l’abbiamo monitorata traendo conferme su quanto sapevamo. Lavorare con lei dal vivo ogni giorno in palestra non è come vederla in tv. E’ una giocatrice che ha le caratteristiche che ci servono e, se dimostrerà di integrarsi velocemente con la nostra pallavolo, credo che potrà essere una bella sorpresa. Di certo l’aiuteremo al massimo perché per noi è una giocatrice importante».

In un ipotetico sestetto base, la Malik sarà opposta alla nuova palleggiatrice Ricci, le due schiacciatrici Michieletto e Fiesoli, il libero Bresciani mentre tra le centrali la concorrenza dovrebbe essere forte con l’esperta Martinelli e le giovani Cosi e Pizzolato.

La squadra si radunerà mercoledì 25 agosto per il primo contatto poi comincerà a lavorare il giorno successivo. In previsione dell’inizio del campionato fissato per il 10 ottobre, la squadra giocherà 5 amichevoli: il 18 settembre a San Giovanni in M., il 22 e il 24 settembre in casa con Altino e Sant’Elia, il 29 a San Giovanni e 2 ottobre ad Altino.