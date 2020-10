La CBF Balducci torna in casa dopo quasi un mese

MACERATA – Era il 20 settembre ed era la prima giornata di campionato quando la squadra di Paniconi giocò e vinse alla Marpel Arena. Allora la CBF Balducci HR Macerata sconfisse Martignacco 3-0.

Da una friulana all’altra, giovedì alle 20.30, dirigono Toni e Salvati, davanti a non più di 200 spettatori la squadra di Luca Paniconi cerca punti per rimpinguare una classifica che va sempre tenuta sott’occhio.

Dopo il successo dell’esordio sono passate le sconfitte in trasferta a San Giovanni in Marignano e quella di Soverato al tiebreak con in mezzo il turno di riposo ma ora, con due turni interni consecutivi tra giovedì e domenica, potrebbe esserci quella svolta in termini di risultati che sarebbe un sicuro incentivo anche per il morale della squadra.

Sulla strada di Lancellotti e compagne si pone la Cda Talmassons, squadra che in estate era stata considerata tra le pretendenti ad un posto tra le migliori ma che ha avuto un avvio di campionato poco brillante soprattutto per colpa degli infortuni che privano ancora coach Barbieri di Tirozzi e di Mazzoleni e che ha consentito di recuperare la centrale Nardini solo domenica scorsa.

I 4 punti in classifica, stante il turno di riposo già osservato come la Cbf Balducci, sono frutto del successo esterno a Montecchio Maggiore e del punto interno conquistato contro la capolista San Giovanni in Marignano. Domenica la squadra dell’ex Smirnova che ha approcciato bene a livello personale la stagione con 52 punti in 3 partite, ha perso in casa 3-1 contro Ravenna cedendo un set ai vantaggi. Considerando che le due formazioni sono appaiate in classificate, l’occasione è quindi ghiotta per allungare nei confronti di quella che resta una concorrente ad un posto nei playoff.

La partita è posticipata rispetto agli altri incontri del 5’ turno su richiesta della società friulana che poi proseguirà il suo viaggio per Cutrofiano dove sarà di scena domenica, ottimizzando costi e chilometri della doppia trasferta che vede le friulane attraversare tutto lo stivale.

«Con la situazione fisica di alcune delle nostre atlete da monitorare costantemente – dice coach Paniconi – avere 24 ore di tempo in più per preparare la partita dopo i 5 set di Soverato e il lungo viaggio per rientrare a Macerata tutto sommato non sono una brutta notizia per noi anche se poi i tempi di recuperare rispetto alla partita di domenica prossima sono ridotti». In quel caso l’avversario a presentarsi alla Marpel Arena alle 17 sarà Ravenna.