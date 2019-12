Castelfidardo-Valdichienti, c’è anche il nuovo acquisto Di Dio

CASTELFIDARDO – Si chiude domani il girone di andata del campionato di Eccellenza Marche, con il Castelfidardo impegnato a domicilio contro il Valdichienti Ponte degli ex Fermani e Solomon Enow. La squadra allenata da Luigi Giandomenico è reduce dalla vittoria di una settimana fa contro il Fabriano Cerreto, che l’ha proiettata a quota 17 punti in classifica, a 2 lunghezze di distanza dalla zona play-out, ma ha conquistato quasi tutti i suoi punti tra le mura amiche, dove ha sconfitto avversarie come importanti come Ancona e Fossombrone, mentre in trasferta ha ottenuto un magrissimo bottino, con un solo pareggio e sette sconfitte.

Il Castelfidardo cercherà ovviamente di fare bottino pieno, per recuperare i punti persi a Montefano e chiudere la prima parte della stagione nelle zone nobili della classifica. Mister Lauro potrà puntare anche sul nuovo acquisto biancoverde Alessandro Di Dio, annunciato mercoledì dalla società fidardense, un jolly di centrocampo classe ‘93 che può ricoprire più ruoli, sia quello di playmaker davanti alla difesa, che come mezzala o trequartista. Anche se in passato ha giocato anche da esterno di difesa nell’Ancona di mister Cornacchini, con cui ha vinto un campionato di serie D e disputato due stagioni in Lega Pro. Non è escluso che Di Dio possa partire fin da subito nell’undici titolare.

Arbitrerà l’incontro il sig. Diego Castelli della sezione di Ascoli Piceno. Fischio d’inizio allo stadio Mancini alle ore 14.30.

