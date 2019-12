Castelfidardo, regalo di Natale: ecco “Paquito” Morales

CASTELFIDARDO – I biancoverdi chiudono l’anno con un nuovo acquisto. Si tratta del trequartista spagnolo Juan Francisco Morales Carrasco detto Paquito, classe 1991, cresciuto nella “cantera” del Betis Siviglia.

Una mezzala destra offensiva, dotato di tecnica e velocità, ma che può svariare su tutta la linea di centrocampo, dove si è messo spesso in evidenza come uomo-assist. La sua migliore stagione in Italia probabilmente è nel 2017 allo Spoltore, nel campionato di Eccellenza abruzzese, dove disputa 32 partite realizzzando 4 gol e 10 assist, riuscendo anche a conquistare la finale regionale play-off contro il Paterno. Quest’anno ha iniziato l’anno con la maglia del Martina Franca, nell’Eccellenza pugliese. In Italia ha vestito anche le casacche del Tortoli e del Chieti.

Con l’acquisto di Paquito Morales il Castelfidardo completa il reparto di centrocampo, dopo gli addii di Trofo e Gattabria e l’arrivo dell’ex Ancona Alessandro Di Dio. I biancoverdi chiuso il girone di andata al quinto posto in classifica quota 24 punti, in zona play-off e 5 punti di distacco dalla capolista Atletico Gallo.

Un bilancio positivo, anche se la squadra di Lauro ha raccolto meno di quanto seminato, soprattutto nelle ultime due partite contro Montefano e Valdichienti, dove avrebbero meritato l’intera posta in palio.

Saranno fondamentali le prime due partite del girone di ritorno, contro Fossombrone e Atletico Gallo, rispettivamente seconda e prima forza del campionato, che diranno molto sulle ambizioni da promozione della squadra biancoverde.

