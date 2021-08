Castelfidardo, confermata la Due giorni marchigiana di ciclismo

CASTELFIDARDO – Annullata l’edizione 2020 per la pandemia, la 39esima edizione della “Due giorni marchigiana”, organizzata dallo Sporting club Sant’Agostino di Castelfidardo, classica del ciclismo nazionale che negli anni ha visto partecipare i migliori corridori italiani, trasla di tre mesi, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, in una data insolita. Dopo aver rinunciato alla collocazione canonica di maggio (quando i dati Covid ancora non erano rassicuranti), si è deciso di disputarla ad agosto in zona bianca, esattamente sabato 14 e domenica 15. Direttori di corsa Raffaele Babini e Luigi Perugini.

I miglior Under 23 ed Elite

Per gli appassionati del grande ciclismo sarà un fine settimana da non perdere con i migliori Under 23 ed Elite a darsi “battaglia” sulle strade fidardensi. A livello organizzativo, oltre alle già complicate procedure anti Covid previste dai regolamenti federali, questo slittamento in un periodo feriale, ha costretto il presidente dello Sporting Bruno Cantarini e i suoi collaboratori (Luciano Angelelli ed Albino Cittadini, Cristina Cantarini (segreteria), Marinella Angelelli (logistica) ed Albino Stortoni (frecciatura, sicurezza percorso e responsabile anti Covid) a ricorrere pesantemente a personale di supporto che integrerà quello messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale fidardense.

27 le squadre iscritte

Quest’anno sono 27 le squadre iscritte. Tre quelle straniere provenienti da Inghilterra, Svizzera e Spagna. 24 invece i team italiani presenti (quattro quelli marchigiani) con le società più accreditate tutte al via a confermare lo spessore dell’appuntamento fidardense. Fra i partecipanti come sempre il gotha dei dilettanti. Dei migliori Under 23 nazionali, classifica stilata in base ai piazzamenti ottenuti fino alla scorsa settimana, dei primi 30 ben 13 saranno presenti sulle strade di Castelfidardo. La General store schiera la punta di diamante Cristian Rocchetta terzo in graduatoria con quattro successi e sei podi, affiancato dai compagni di squadra Riccardo Lucca (tre vittorie) a Jacopo Menegotto. Da tenere sotto controllo il gioco di quadra che proporrà anche la corazzata Zalf che affronterà la due giorni con gli attenzionati Riccardo Verza, Matteo Zurlo e Stefano Gandi. Il velo Racing schiera invece Francesco Romano, forte di tre vittorie e tre piazzamenti. Il team Colpack punterà su Mattia Petrucci (due vittorie e cinque piazzamenti) e Michele Gazzoli.

Il programma

Il programma prevede:

Sabato 14 agosto– Gran Premio Santa Rita (Trofeo Foridra)

185 i corridori iscritti che dovranno coprire 171,500 chilometri in un percorso adatto agli scalatori. Dopo il via a passo turistico da Cerretano, quello agonistico avverrà a mezzogiorno con la bandierina che si abbasserà da bivio Querciabella. La corsa, nel tratto iniziale completamente pianeggiante, si snoderà in avvio su un percorso di sei chilometri e 200 metri (da ripetere 13 volte) toccando anche bivio Laghi e bivio Brandoni. A questo punto si devierà verso Sant’Agostino con il tracciato nettamente selettivo che toccherà Crocette, Acquaviva, bivio Laghi, bivio Brandoni, bivio Querciabella (12 chilometri e 800 metri da ripetere sette volte). Arrivo previsto a Sant’Agostino intorno alle ore 16.

Domenica 15 agosto – Trofeo città di Castelfidardo (Trofeo Cisel)

Iscritti in 182. Dieci i giri da compiere (per un totale di 180 chilometri) nell’appuntamento ideale per i velocisti. Partenza anche in questa circostanza a mezzogiorno dalla scuola di Cerretano. Si attraverseranno Bivio Querciabella, bivio Laghi, rotatoria Eurostock, rotatoria Campanari, incrocio statale 16, svincolo Massaccesi, bivio Vecchia Fattoria, rotatoria Conad, Acquaviva, Laghi, bivio Brandoni, scuola Cerretano. Arrivo previsto attorno alle ore 16.20. Per la combinata speciale a punti, al corridore che totalizzerà il miglior punteggio nelle due giornate verrà assegnato il Gran premio Semar.