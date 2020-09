Castel di Lama, a scuola di pallavolo con il mito azzurro Manù Benelli

CASTEL DI LAMA – Bella iniziativa della Incontra Volley Castel di Lama che organizza una due giorni di allenamenti e incontro con un mito della pallavolo femminile, ex capitana azzurra, Manuela Benelli.

Romagnola di Ravenna, classe ’63, è stata un prodotto del vivaio dell’Olimpia Ravenna arrivando fino in prima squadra e da qui in Nazionale vincendo nel complesso 11 scudetti, 6 Coppa Italia, 2 Coppe dei Campioni e ottenendo il bronzo agli europei nel 1989 con la nazionale di Sergio Guerra, battuta in semifinale dall’immensa Unione Sovietica poi vincitrice dell’oro. Lo squadrone sovietico aveva in regia la regina assoluta della pallavolo, Irina Kirillova, oggi sposata con il coach italiano Gianni Caprara.

La popolare “Manù” il cui nome è scritto nella Hall of Fame del volley e che da allenatrice non ha raccolto gli stessi successi che da giocatrice, in compagnia di Luisella Milani, ex centrale azzurra, con 2 scudetti e numerose coppe nazionali e internazionali, il prossimo 26 e 27 settembre, sarà a Castel di Lama (Ap) per un Setter Clinic, un importante evento di crescita per tutti gli atleti e gli allenatori. Dirigerà allenamenti specifici per ruolo, per ragazzi/e dal 2009 incontrando anche gli allenatori che vorranno confrontarsi con lei e ottenere preziosi consigli.

Per info e iscrizioni è possibile contattare lo 380.9046621 o scrivere a info@volleyacademy.it.