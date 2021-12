Casi di Covid alla Tezenis Verona, salta la partita con la Ristopro Fabriano

FABRIANO – Rinviato a data da destinarsi il match della dodicesima giornata di serie A2 di basket fra Ristopro Fabriano e Tezenis Verona, da calendario in programma domenica 19 dicembre al PalaBaldinelli di Osimo.

La società scaligera, infatti, ha reso noto oggi (16 dicembre) di aver riscontrato due positività accertate al Covid-19 (tampone molecolare) all’interno del gruppo squadra e altre due positività con tampone antigienico in attesa di conferma del referto molecolare.

A seguito della comunicazione ricevuta dalla Aulss 9 della provincia di Verona, giocatori e staff della Tezenis sono ora in quarantena presso i propri domicili e solo dopo tampone molecolare negativo potranno riprendere gli allenamenti.

La Ristopro Fabriano è stata subito avvisata che non si giocherà domenica. Si conclude qui, perciò, il 2021 agonistico della squadra di coach Pansa, che tornerà in campo domenica 2 gennaio 2022 a Chieti, altro team – tra l’altro – in cui è in corso da una settimana un focolaio Covid che sta costringendo la squadra abruzzese in quarantena fino al 23 dicembre.

Tornando alla partita rinviata con Verona, la società fabrianese informa i propri tifosi che la vendita dei biglietti è stata “congelata” e verrà ripresa in prossimità del match, una volta indicata la data di recupero. I biglietti già venduti resteranno validi per la partita in oggetto. Per ottenere comunque il rimborso – fanno sapere dalla Ristopro Fabriano – gli interessati potranno rivolgersi al punto vendita riconsegnando il titolo di ingresso. In caso di acquisto effettuato online, è necessario inviare una email al circuito LiveTicket con la copia dei biglietti in formato pdf.

In una nota diramata in serata, «la Ristopro Janus Fabriano porge i migliori auguri di una pronta guarigione ai tesserati della Scaligera Basket Verona, con l’auspicio di poter rivedere al più presto la squadra gialloblù in campo».