La casa dell’Italservice Pesaro ospita il meglio del futsal giovanile

Le Final Four U17, U15 e l'esibizione U13 Élite sono previste nel weekend al PalaFiera. I migliori talenti del domani in bella mostra nelle Marche

PESARO – Le Final Four U17, U15 e l’esibizione U13 Élite sbarcano a casa dell’Italservice Pesaro. Al PalaFiera, da domani venerdì 2 giugno a domenica 4. I più grandi talenti del futsal giovanile sono pronti a calcare il parquet pesarese. Ingresso gratuito per tutti.

Due scudetti da assegnare e una prestigiosa esibizione dei più piccolini, questi sono i piatti ricchissimi che si possono gustare a casa dell’Italservice.

IL PROGRAMMA – Venerdì 2 giugno – Semifinali: Lazio C5–Bologna, ore 10 – Under 15; Meta Catania-Futsal Giorgione, ore 12 – Under 17; Segato-Orange Asti, ore 15 – Under 15; Orange Asti-Roma C5, ore 17 – Under 17. Sabato 3 giugno – Finali: 3°-4° posto, ore 10 – Under 15; 3°-4° posto, ore 12 – Under 17; 1°-2° posto, ore 15 – Under 15; 1°-2° posto, ore 17 – Under 17; Domenica 4 giugno – Esibizione U13 Élite: Fair Play Messina-Bologna, ore 9,30; Liventina-Perdente gara1, ore 11; Liventina-Vincente gara1, ore 14,30.

STREAMING – Tutte le partite di Under 17 e Under 15 saranno trasmesse in diretta streaming su Futsal TV. In simultanea, le gare di finale (sabato 3 giugno) sarà possibile seguirle anche sul sito della FIGC.