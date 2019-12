Il capitano Francesco Fratto: «Ristopro Fabriano, una vittoria dal valore doppio»

Il lungo biancoblù: «Abbiamo portato a casa questo atteso derby e ci siamo qualificati per le finali di Coppa Italia, meglio di così...». I 3.200 spettatori al PalaGuerrieri sono stati record stagionale di pubblico per la serie B

FABRIANO – Sarà un Natale dolcissimo quello che passerà la Ristopro Fabriano, reduce dalla vittoria per 61-60 nel derby con l’Aurora Jesi (il sesto successo consecutivo), prima in classifica in serie B con 24 punti e matematicamente qualificata per la Final Eight di Coppa Italia con una giornata di anticipo.

«Quella con Jesi per noi era una partita che significava tantissimo – a parlare è il capitano biancoblù Francesco Fratto – perché non solo era un derby molto sentito, ma ci dava la possibilità di staccare il “pass” per le finali di Coppa Italia di serie B. è arrivato un successo che vale doppio».

Non è stata una Ristopro brillantissima come nelle precedenti gare, ma alla fine i due punti sono arrivati lo stesso.

«Eravamo a +18 sul finire del secondo quarto, poi loro hanno trovato alcuni canestri che gli hanno dato fiducia e certezze, togliendone un po’ a noi, così la partita si è protratta punto a punto fino alla fine – prosegue Fratto. – Ma, anche in questa situazione, credo che abbiamo dimostrato il nostro valore concedendo appena sessanta punti agli avversari e portando a casa il match. Se sentivamo la pressione? Più che altro c’era attesa. Mi aspettavo tanta gente, ma non così… quando siamo entrati in campo era qualcosa di incredibile, uno scenario che raramente si vede in questa categoria, roba non dico da far tremare le vene ai polsi, ma quasi».

A proposito, ieri la Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato che il 3.200 spettatori di domenica al PalaGuerrieri sono record stagionale di pubblico in serie B.

Ora, per la Ristopro, le feste natalizie in famiglia e alcuni giorni di riposo fino al 27 dicembre, quando in mattinata riprenderanno gli allenamenti per preparare la prossima partita, ancora un derby marchigiano (il quarto consecutivo), domenica 5 gennaio a Senigallia. Nel frattempo, «auguri a tutti», saluta il capitano Francesco Fratto.

