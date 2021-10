Serie C, oggi Ancona Matelica-Imolese: l’analisi di mister Colavitto

ANCONA – Torna al Del Conero l’Ancona Matelica che, dopo la bella affermazione di martedì nel primo turno infrasettimanale in notturna in quel di Pistoia, oggi pomeriggio (sabato 2 ottobre), alle ore 17:30 affronterà tra le mura amiche i romagnoli dell’Imolese di mister Fontana. Ancora bellissime notizie dalla prevendita di biglietti e abbonamenti: gli ultimi dati parlano di oltre 2300 tra mini-abbonamenti e biglietti venduti e di una Curva Nord completamente sold out. Una cornice importante pronta ancora una volta a sostenere i propri beniamini.

«L’Imolese è una squadra costruita bene e con un’idea ben precisa da parte del mister e del Ds. Fa un calcio importante, totale e attuale, è composta da ragazzi interessanti e vogliosi, che danno tutto in campo e questo si vede. Viene da una striscia di risultati positivi, conosce ormai da qualche anno la categoria. Sarà sicuramente una bella partita da vedere», dice mister Colavitto. Un percorso intenso e senza soste. «Con questi impegni così ravvicinati non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita. Abbiamo comunque consolidato i nostri concetti che domani cercheremo di riproporre in campo. Ormai lo ripetiamo sempre – ha concluso il tecnico -i nostri tifosi sono straordinari, sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Ci fa enormemente piacere e speriamo di regalare loro un’altra gioia».

Per i biancorossi indisponibili Papa e Delcarro. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Di Renzo, Faggioli, Farabegoli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.