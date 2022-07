Il campionato di Eccellenza perde Rovinelli: colpaccio del Porto d’Ascoli

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone perde due pedine importanti, ma si conferma tra le società più adatte a far esplodere i giovani nel campionato di Eccellenza. Enrico Rovinelli è infatti un nuovo giocatore del Porto d’Ascoli e Manuel Zingaretti ha compiuto il suo ritorno al Fano.

Rovinelli, difensore centrale 2002, è stato corteggiato a lungo da tantissime big della quarta serie e del massimo campionato regionale. Stazza importante, vizio del gol da palla inattiva e personalità da vendere. Il Porto d’Ascoli è stato il club più convincente e si è assicurato le sue prestazioni. Zingaretti, jolly offensivo classe 2001, è tornato invece al Fano, godendo del suo status di fuoriquota in D (in Eccellenza sarebbe stato considerato over nella prossima stagione).

«La nostra filosofia è chiara qui a Fossombrone – racconta il direttore sportivo Marco Meschini -, se i nostri ragazzi conquistano la possibilità di salire di categoria, chi siamo noi per negargliela? E’ un motivo di grande orgoglio, significa che stiamo lavorando bene e che il progetto è ben strutturato. Sono passati tanti giovani in questi anni di Eccellenza e in tanti ne stanno traendo beneficio. Auguro un immenso in bocca al lupo a Zingaretti e Rovinelli».