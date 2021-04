Campionati regionali di Freestyle: Giulia Salerno Mele vince nello speed slalom

ASCOLI- Dopo quasi un anno lontano dalle gare, si sono svolti a Monteprandone (Ascoli Piceno) i campionati regionali di Freestyle specialità Roller cross e Speed slalom.

Per diversi atleti della società Roller Green di Ascoli un ritorno, per alcuni la prima esperienza in una competizione federale. Nonostante il periodo di stop che ha costretto a grossi sacrifici e a rivedere i piani di allenamento, i giovani atleti hanno mostrato grinta ed entusiasmo, regalando un bel pomeriggio di sport.

La giovanissima Giulia Salerno Mele, alla sua prima gara ufficiale si laurea campionessa regionale nello speed slalom e conquista l’argento nel roller cross, dimostrando una grande padronanza del mezzo meccanico e un’ottima agilità.

Nella categoria Esordienti Femmine 3° posto per Angelica Di Girolami e 6° per Elisa Basaglia nel Roller Cross.

Sul gradino più alto del podio nella stessa categoria Angelo Elezi nello speed slalom e 3° nel Roller Cross.

Nella categoria Ragazzi , Beatrice Spurio sale sul gradino più alto del podio nel Cross e conquista la medaglia di bronzo nello speed slalom. Si ferma ai piedi del podio la sua compagna di squadra Amalia Miscoi.

Giada Iorizzo e Anna Maria Filottrani sono rispettivamente campionessa regionale e vice nel Roller Cross. Bis della Iorizzo nello Speed.

Podio tutto verde arancio nella categoria senior con Emanuele Caselli e Giulio Latini.