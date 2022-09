Campionati Mondiali di ritmica: per Sofia Raffaeli un altro oro e un bronzo

FABRIANO – Anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali individuali di ginnastica ritmica in corso all’Arena Armeec di Sofia (Bulgaria) si è tinta di azzurro con Sofia Raffaeli grande protagonista.

Dopo le medaglie d’oro conquistate ieri (mercoledì 14 settembre) al Cerchio e alla Palla, la “mosca atomica” di Chiaravalle – agente delle Fiamme Oro e portacolori della Ginnastica Fabriano – oggi ha vinto un altro oro al Nastro ed è salita anche sul podio delle Clavette con un bronzo.

Quattro medaglie in quattro gare per la Raffaeli, che guida la classifica “all around” in vista della finalissima di sabato 17 settembre, quella che mette in palio – oltre alla corona iridata – ben tre posti olimpici per Parigi 2024.

Finalissima per la quale si è qualificata con l’ottavo posto anche Milena Baldassarri (aviere dell’Aeronautica Militare e anch’essa componente della Ginnastica Fabriano), nonostante oggi non abbia particolarmente brillato con Nastro e Clavette.

Milena Baldassarri al Nastro (foto di Simone Ferraro)

Una grande soddisfazione per l’allenatrice Julieta Cantaluppi portare ben due ginnaste all’atto finale dei Mondiali.