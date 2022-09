Campionati Mondiali di ritmica: doppio oro per Sofia Raffaeli

FABRIANO – Dominio di Sofia Raffaeli nella prima giornata dei Campionati Mondiali individuali di ginnastica ritmica in corso all’Arena Armeec di Sofia (Bulgaria).

L’atleta di Chiaravalle, agente delle Fiamme Oro e portacolori della Ginnastica Fabriano, ha vinto la medaglia d’oro sia al Cerchio che alla Palla.

Sofia Raffaeli durante l’esercizio alla Palla (foto di Simone Ferraro)

Un bronzo per la ravennate Milena Baldassarri, aviere dell’Aeronautica Militare e anch’essa componente della Ginnastica Fabriano: ha ottenuto il terzo gradino del podio alla Palla, mentre al Cerchio è giunta ottava.

Milena Baldassarri mentre esegue l’esercizio con la Palla

Domani, 15 settembre, si svolgeranno prima le qualifiche a Clavette e Nastro e in serata le relative finali per le prime otto. Sabato finale è prevista la finale All-around. Le prime tre staccheranno il “pass” per le Olimpiadi di Parigi 2024.