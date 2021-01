Campetto Basket, Rajola: «Pessima la nostra partita, complimenti al Giulianova»

ANCONA – Non è ovviamente rimasto soddisfatto coach Stefano Rajola della sconfitta della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona maturata, nel weekend, nella tana del Giulianova.

Il tecnico biancoverde, nella sua disamina, non ha salvato niente di una prestazione molto deficitaria che ha determinato l’86-73 in favore dei padroni di casa: «Più che un pessimo primo tempo abbiamo giocato una pessima partita sotto tutti i punti di vista. Faccio i complimenti al Giulianova perché ha primeggiato meritatamente sia in attacco sia in difesa, limitando quelle che sono le nostre qualità offensive. Pensavo di aver battuto correttamente in settimana sul valore della squadra abruzzese, di non fidarsi di una loro eventuale stanchezza vista la profondità della rosa che hanno a disposizione. Così non è stato, mi assumo io le responsabilità per non aver trasmesso ai ragazzi l’importanza di questa gara».

Intanto, in casa Luciana Mosconi, arriva un’ufficialità in uscita. Si tratta di Luca Rattalino che non vestirà più i colori biancoverdi come annunciato dal comunicato che riportiamo integralmente: «La Luciana Mosconi Ancona comunica l’avvenuta risoluzione del legame contrattuale con l’atleta Luca Rattalino. La Società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso nel periodo trascorso in maglia bianconeroverde augurando le migliori fortune per il prosieguo della carriera».