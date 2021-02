Campetto Basket, Rajola: «Non possiamo concedere tutti quei punti nel primo tempo»

ANCONA- La sconfitta casalinga per 73-75 con Jesi non ha di certo soddisfatto il tecnico della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona Stefano Rajola. Parlando del match, infatti, il trainer biancoverde non ha risparmiato critiche alla sua squadra soprattutto per l’approccio mostrato nei primi due quarti.

«Quella con Jesi è stata un brutta sconfitta figlia di un primo tempo dove abbiamo concesso tantissimi punti. In altre gare siamo stati bravi a rientrare, in questo caso i nostri avversari ci hanno tenuti bassi con il punteggio. Ripeto, se subiamo così tanto poi diventa difficile».

Sugli effetti del KO Rajola è molto chiaro: «Mentalmente una sconfitta pregiudica sempre un traguardo più alto. Analizzeremo bene questa partita perchè una sconfitta con queste modalità non possiamo permettercela. In questo campionato sta emergendo il grande equilibrio, soprattutto in casa dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco, creare e fare qualcosa di più».