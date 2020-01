Campetto Basket, Rajola: «Con Fabriano una partita importantissima»

ANCONA- Tutto pronto per il derby di oggi pomeriggio, palla a due ore 18 al Palaprometeo, tra Campetto Basket Ancona e Janus Fabriano. In uno dei match più attesi della giornata, nel campionato di serie B girone C, è attesa una grande cornice di pubblico visti i tanti biglietti già esauriti in prevendita. Sponda anconetana, le parole della vigilia sono state affidate a coach Stefano Rajola:

«Inizia il girone di ritorno, per noi un altro campionato, e sarebbe fondamentale partire con una vittoria – spiega il trainer abruzzese -. È una partita importantissima per la classifica, perchè è un derby e ci sarà un gran pubblico. Fabriano ha perso soltanto due partite finora ed è ovviamente un ostacolo molto difficile ma in campo daremo tutto e proveremo a fare un regalo a noi stessi e ai nostri tifosi».

Arbitri dell’incontro saranno Marco Attard di Firenze e Angela Rita Castiglione di Palermo.