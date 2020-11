Campetto Basket, con la nuova formula saranno sette le avversarie dei dorici

I biancoverdi di coach Stefano Rajola saranno inseriti in un girone ad otto squadre per vicinanza geografica. La prima giornata è in programma il 29 novembre. Si terminerà il 7 marzo. Ecco le avversarie

ANCONA- Nuova formula ma vecchi stimoli, quelli di far bene. La Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona si appresta, finalmente, ad iniziare la stagione sportiva 2020-2021 attendendo di capire quale sarà il calendario ufficiale a cominciare dalla prima giornata in programma per il 29 novembre. Quel che è certo, intanto, è che il mini girone sarà composto da otto formazioni raggruppate per vicinanza geografica.

I biancoverdi di coach Stefano Rajola si troveranno a battagliare con Aurora Basket Jesi, Janus Basket Fabriano, Rossella Virtus Civitanova Marche, Sutor Basket Montegranaro, Teramo a spicchi TASP, Giulia Basket Giulianova, Pallacanestro Roseto. Non ci saranno turni infrasettimanali, ad eccezione di quello già programmato per il 6 gennaio. L’andata terminerà il 17 gennaio, il ritorno il 7 marzo.

La formazione dorica ha già fatto sapere, per bocca della sua società, che giocherà le partite interne al Palarossini alle ore 17.00. Per il momento, in virtù delle disposizioni vigenti anti-Coronavirus, saranno mantenute le porte chiuse. Confermata la diretta streaming favorita dalla Lega nazionale pallacanestro.