Campetto Basket, dal CAB Stamura arrivano due giovani di belle speranze

ANCONA- La Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona ha completato il suo organico in vista del prossimo campionato di Serie B. Alla corte di coach Stefano Rajola sono arrivati due giovani di belle speranze provenienti dal CAB Stamura, lo storico vivaio biancoverde.

Nella fattispecie si tratta del lungo Veselin Gospodinov (’02), dell’esterno Pietro Mancini (’02). Gospodinov, bulgaro di 207cm, si giocherà tutte le sue carte dopo un’ottima trafila nel settore giovanile anconetano. Nelle stagioni precedenti si è messo in luce sia nel campionato Under18 che nei tornei di Serie D e Serie C Silver dimostrandosi subito adatto ad un campionato di prima fascia come la cadetteria. Nell’ultimo anno è stato spesso aggregato alla prima squadra entrando subito nelle grazie di Rajola.

Mancini, invece, è considerato un prospetto di sicuro avvenire dalla gran parte degli addetti ai lavori. 195cm e tanta voglia di dire la sua, nel passato ha brillato sia in Under18 che in C Silver dimostrando tutte le sue principali caratteristiche. Figlio e fratello d’arte, entrerà a pieno regime nel roster anconetano che dal 21 settembre inizierà a lavorare al PalaRossini.