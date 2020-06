Campetto Basket Ancona, è ufficiale l’arrivo di Vacirca come dg

ANCONA – Dopo la salvezza ottenuta nel campionato di serie B 2019-2020, ratificata dopo la sospensione a causa del coronavirus, la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona ha iniziato a programmare la prossima stagione. Dopo la riconferma di coach Stefano Rajola, che ha fatto benissimo sin dal suo insediamento a stagione in corso sulla panchina societaria, è arrivato un altro tassello molto importante a livello societario. Si tratta dell’ufficialità, nel ruolo di direttore generale, di Gianmaria Vacirca. Quest’ultimo, nelle ultime due stagioni, è stato il responsabile dello scouting e coordinatore dell’area tecnica della Vanoli Cremona in serie A. Una garanzia a tutti gli effetti.

Nessun avvicendamento con lo storico Alessandro Stecconi che resterà comunque alla guida della società insieme a Gianmarco Trubbiani e Piersilverio Montanari. C’è ora da allestire una squadra, nella speranza di compiere un salto di qualità rispetto alla scorsa stagione. La riconferma di un playmaker come Simone Centanni, con tante sirene anche di categoria superiore, fa capire come i progetti siano assolutamente ambiziosi e l’arrivo di un dirigente esperto come Vacirca non fa che confermare tutto questo.