ANCONA – Primo acuto in sede di mercato per la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona. La società dorica, che il prossimo anno militerà ancora nel campionato di Serie B, si è assicurata le prestazioni del play-guardia classe 2000 Francesco Oboe proveniente dalla Rekico Faenza (avversaria dei dorici in stagione).

Con i suoi 190 cm garantisce soluzioni importanti a coach Stefano Rajola, che ha salutato con grande soddisfazione il suo arrivo: «Oboe è uno degli Under capace di mettersi più in vista nell’ultimo campionato. Dotato di buon fisico, può giocare indistintamente sia da numero 1 che da 2. È capace di colpire con precisione da tre punti. Viene da un settore giovanile importante come quello di Verona e allenato da un tecnico di fama come Marcelletti. Sicuramente un elemento che in può dire la sua e, date le sue caratteristiche, può incastrarsi perfettamente sulla tipologia di squadra che stiamo costruendo».